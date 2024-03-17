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В Омске сегодня разыграют три машины, три квартиры и три миллиона рублей

В регионе проходит последний день социальной акции «Выбирай Россию».

В Омской области завершается социальная акция «Выбирай Россию», которая проходила с 15 по 17 марта. Омичи ещё успевают принять участие в финальном розыгрыше и получить призы.

В 21:00 в прямом эфире 12 канала состоится самый масштабный розыгрыш акции. Будут определены обладатели сразу трёх машин, трёх квартир и трёх призов по миллиону рублей.

Чтобы стать участником акции, необходимо прийти на избирательный участок, обратиться к представителю организатора и получить специальный купон.

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г. по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15—17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262−96−27.