В Омске сегодня разыграют три машины, три квартиры и три миллиона рублей

В Омской области завершается социальная акция «Выбирай Россию», которая проходила с 15 по 17 марта. Омичи ещё успевают принять участие в финальном розыгрыше и получить призы.
В 21:00 в прямом эфире 12 канала состоится самый масштабный розыгрыш акции. Будут определены обладатели сразу трёх машин, трёх квартир и трёх призов по миллиону рублей.
Чтобы стать участником акции, необходимо прийти на избирательный участок, обратиться к представителю организатора и получить специальный купон.
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с
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