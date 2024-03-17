Сразу 5 новых медцентров появятся в Астане — подробности

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В Астане запустят ведущий центр экстренной медицинской помощи, сообщает министерство здравоохранения.
Министру здравоохранения Акмарал Альназаровой была представлена новая многопрофильная больница Национального координационного центра экстренной медицины, рассчитанная на 200 коек, говорится в сообщении ведомства.
Проект предусматривает создание пяти республиканских координационных центров по экстренной медицине, проблемам инсульта, критическому акушерству, политравме и трансплантологии.
Кроме того, планируется создание семи клинических центров с 27 профилями, среди которых центры акушерства, нейроцентр, кардиоцентр, центр политравмы, центр внутренних болезней, центр хирургии и центр септической хирургии.
Строительство многопрофильной больницы в Астане является важным шагом в развитии здравоохранения в Казахстане, позволит улучшить качество медпомощи, обеспечит доступность и эффективность медицинских услуг для всех слоев населения, отмечает Минздрав.