На избирательных участках Кемерова празднуют Масленицу и разыгрывают призы

В Кузбассе последний день выборов президента России объединили с масленичными гуляниями. Об этом рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев в своём Telegram-канале.
Цивилев рассказал, что рядом с избирательными участками организованы народные гуляния и угощения блинами. Многие приходят целыми семьями, чтобы отдать свой голос за президента России.
На Масленице в Кемерове проходят также розыгрыши призов. Все делающие могут взять бесплатный билет с номером. Счастливчики получают сертификаты на загородный отдых, в СПА-салоны и другие подарки.