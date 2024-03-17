В понедельник, 18 марта, в Новосибирскую область придет потепление до +7 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Так, 18 марта ночью ожидаются заморозки до −11 градусов. К обеду в регионе потеплеет до +3, местами до +7 градусов. На дорогах будет скользко, сильных осадков в дневные часы синоптики не прогнозируют.
Во вторник, 19 марта, ночью мороз усилится до −14 градусов. Однако днем столбики термометров поднимутся до +5. Местами вероятно выпадение мокрого снега.