Обошлось без сожжения Масленицы — как прошли народные гуляния во Владивостоке

Кстати, главное «солнечное угощение» с разными начинками подавали в павильоне Туристко-информационного центра Приморского края. Масленичный столб с призами тоже покорился сегодня активным горожанам. Но из-за ветреной погоды сожжение чучела Масленицы отменили — безопасность поставили на первое место, несмотря на то, что действо это ждали многие, а красивая соломенная кукла была готова для традиционной экзекуции. Зато возродили обряд, принятый в древней Руси, когда многие браки в поселениях заключались в кузне: жених и невеста должны были вместе выковать свои сердца.