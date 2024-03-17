Обошлось без сожжения Масленицы — как прошли народные гуляния во Владивостоке

В Приморье проводили зиму и отпраздновали Масленицу. На центральной площади Владивостока не обошлось без народных песен и шествия. Праздник получился семейным — дети, подростки, их родители и пожилые нашли развлечение по душе. Одни водили хороводы, другие принимали участие в соревнованиях по метанию валенка, бились «на дубинах» и подушками, перетягивали канат, стреляли из игрушечных арбалета и катапульты, присоединялись к мастер-классам по приготовлению блинов.
Кстати, главное «солнечное угощение» с разными начинками подавали в павильоне Туристко-информационного центра Приморского края. Масленичный столб с призами тоже покорился сегодня активным горожанам. Но из-за ветреной погоды сожжение чучела Масленицы отменили — безопасность поставили на первое место, несмотря на то, что действо это ждали многие, а красивая соломенная кукла была готова для традиционной экзекуции. Зато возродили обряд, принятый в древней Руси, когда многие браки в поселениях заключались в кузне: жених и невеста должны были вместе выковать свои сердца.
Скрепить семейный союз Степану и Виктории из Владивостока помогли кузнец и мэр города Константин Шестаков, который пожелал новоиспеченной семье крепкой любви, понимания и счастья, а также вручил подарки от администрации Молодежной столицы. Оценить размах праздника предлагаем в фоторепортаже ИА PrimaMedia.