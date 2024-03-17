В дни Наурыза в Таразе перекроют несколько улиц

По случаю праздника Наурыз, с 17 по 21 марта по проспекту Толе би будут устанавливаться юрты. В связи с чем, временно будет остановлено движение автотранспорта по проспекту Толе би (от пр. Абая до ул. Желтоксан), сообщили в акимате города. Этот участок дороги будет перекрыт с 8:00 17 марта до 08:00 20 марта.