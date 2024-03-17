На километр растянулась очередь из россиян в Астане, пришедших голосовать на выборах

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Граждане России, находящиеся в Казахстане, активно голосуют на выборах президента Российской Федерации.
В Астане в Российском центре науки и культуры работают два участка для голосования на выборах президента России.
В одном голосуют те, кто живет в столице Казахстана, в другом — те избиратели, которые проживают в ближайших регионах.
С утра здесь образовалась очередь из желающих проголосовать, к данному часу она растянулась на километр, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Ранее советник-посланник посольства России в Казахстане, председатель участковой избирательной комиссии № 8726 в Астане Юрий Мельник отметил, что явка хорошая, а люди приходят с оптимистичным настроем.