День Шанырака: молодоженов и семейные пары с «золотой» свадьбой поздравили в Астане

В панорамном зале монумента «Байтерек» сегодня было по-особенному празднично. Главными виновниками торжества стали молодожены, а также пары, отмечающие «золотую» свадьбу. Их пришли поздравить родные и друзья.
Организовали мероприятия аппарат акима района Есиль совместно с Министерством культуры и информации, филиалом НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” и Комиссией по делам и семейно-демографической политике по городу Астана.
В праздничном мероприятии приняли участие семь пар. Две из них в этом году отмечают 50-летие совместной жизни. Они расписались в Книге почетных юбиляров города Астана.
Молодоженам же вручили свидетельства о браке.
Заместитель акима Астаны Есет Байкен напомнил, что в этом году казахстанцы празднуют Наурыз в новом формате.
«Впервые сформирована декада праздничных дней, основанных на традициях и обычаях казахстанского народа. Празднование началось 14 марта — Көрісу күні. И с этого дня каждый день определен под определенные ценности. Сегодня мы празднуем День Шанырака — день семьи. Основным постулатом празднования этого дня является возвышение семейных ценностей, укрепление семейного очага», — сказал он.
Указал он и на более широкий смысл этого праздника — Казахстан, как единого шанырака для народов, проживающих на его территории.
«В Казахстане в единстве и согласии проживают более 130 народов, проживают во взаимопонимании, благополучии, развиваются. Для всех этих народов Казахстан стал единым домом. Этот день значим не только для каждой отдельно взятой семьи, а в целом для всех казахстанцев — это день, когда мы празднуем день нашего общего большого дома», — подытожил замакима.
Азамат и Самал Жумабаевы зарегистрировали брак 14 марта. Их, как и других молодоженов, которые присутствовали в ЗАГСе в тот день, пригласили на сегодняшнее мероприятие.
«Нас пригласили, нам было интересно посмотреть, как это будет проходить, как нас будут поздравлять и мы согласились. Пришли в национальной одежде и наш основной той также будет проходить в национальном стиле», — поделились они.
Секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики города Астана Карлыгаш Саркенова в свою очередь рассказала, почему пригласили вместе с молодоженами и юбиляров.
«Это символично, хотели, чтобы наша молодежь брала у них пример и прожили долгую, счастливую семейную жизнь», — сказала она.
В этом году казахстанцы празднуют Наурыз в новом формате.
Главным символом Наурыза в Казахстане стали тюльпаны.