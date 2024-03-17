День Шанырака: молодоженов и семейные пары с «золотой» свадьбой поздравили в Астане

«В Казахстане в единстве и согласии проживают более 130 народов, проживают во взаимопонимании, благополучии, развиваются. Для всех этих народов Казахстан стал единым домом. Этот день значим не только для каждой отдельно взятой семьи, а в целом для всех казахстанцев — это день, когда мы празднуем день нашего общего большого дома», — подытожил замакима.