Синоптики рассказали о погоде в Волгограде на ближайшую неделю

В середине марта Волгоград и область накрыли осадки. Начало новой рабочей недели будет слякотным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волгоградском Гидрометцентре, помимо этого жителей ожидают температурные качели. 18 марта прогнозируют снег с дождем, а также туманы. Ночью будет около нуля, а днем распогодится до +8 градусов. В регионе потеплеет до +12.
Во вторник синоптики обещают ясный день. Температура приблизится к +10 градусам. Ветер будет теплым и несильным. В середине недели, в среду и четверг, небо затянет тучами, вероятны осадки. Резко похолодает до +2 градусов.
В выходные стоит ждать потепления до +8 градусов. Погода будет ясной и безветренной.