Синоптики рассказали о погоде в Волгограде на ближайшую неделю

В середине марта Волгоград и область накрыли осадки. Начало новой рабочей недели будет слякотным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волгоградском Гидрометцентре, помимо этого жителей ожидают температурные качели. 18 марта прогнозируют снег с дождем, а также туманы. Ночью будет около нуля, а днем распогодится до +8 градусов. В регионе потеплеет до +12.