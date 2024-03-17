Температура воздуха не превысит нулевой отметки в Хабаровском крае 18 марта

В Хабаровске прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью температура опустится от −7 до −9 градусов. За день столбик термометра поднимется до отметки от −4 до −2 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от пяти до семи метров в секунду.