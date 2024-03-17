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Температура воздуха не превысит нулевой отметки в Хабаровском крае 18 марта

Снег прогнозируют только на севере региона.
Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 88% 749 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

18 марта никаких капризов от погоды не ожидается. Опасные метеоявления не предвидятся, и большую часть дня солнце будет радовать жителей Хабаровского края.

В Хабаровске прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью температура опустится от −7 до −9 градусов. За день столбик термометра поднимется до отметки от −4 до −2 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

Для южных районов края также характерна безоблачная погода. Ночью температура может опуститься от −10 до −15 градусов, днем поднимется от −5 до 0 градусов. Ветер западный от пяти до 10 метров в секунду.

В центре Хабаровского края также будет безоблачно. Холода здесь будут строже — воздух ночью остынет от −14 до −27 градусов, но к полудню потеплеет — от −9 до 0 градусов.

А северные районы могут ожидать небольшого снегопада, иногда усиленного метелью (Аяно-Майский, Охотский районы — снег, местами сильный снег, метель), температура ночью от −6 до −19 градусов, температура днем от −1 до −9 градусов, ветер различных направлений от трех до 14 метров в секунду, по побережью местами порывы до 15−20 метров в секунду.