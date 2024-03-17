Температура воздуха не превысит нулевой отметки в Хабаровском крае 18 марта

18 марта никаких капризов от погоды не ожидается. Опасные метеоявления не предвидятся, и большую часть дня солнце будет радовать жителей Хабаровского края.
В Хабаровске прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью температура опустится от −7 до −9 градусов. За день столбик термометра поднимется до отметки от −4 до −2 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от пяти до семи метров в секунду.
Для южных районов края также характерна безоблачная погода. Ночью температура может опуститься от −10 до −15 градусов, днем поднимется от −5 до 0 градусов. Ветер западный от пяти до 10 метров в секунду.
А северные районы могут ожидать небольшого снегопада, иногда усиленного метелью (Аяно-Майский, Охотский районы — снег, местами сильный снег, метель), температура ночью от −6 до −19 градусов, температура днем от −1 до −9 градусов, ветер различных направлений от трех до 14 метров в секунду, по побережью местами порывы до 15−20 метров в секунду.