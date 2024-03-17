Популярный сервис оплаты телефоном может не работать в Беларуси 21 марта

Стало известно о возможном сбое в работе в Беларуси популярного сервиса для оплаты телефоном. Об этом белорусов предупредили в Банковском процессинговом центре.
Речь идет о сервисе оплаты телефоном Белкарт Pay. Сервис 21 марта может не работать, так как Банковским процессинговым центром будут проводиться технологические работы по его обновлению.
Сбой сервиса Белкарт Pay возможен на период техработ — с 05.00 до 06.30 часов.
— Возможны перерывы в работе сервиса, отсутствии возможности проведения операций оплаты через мобильное приложение Белкарт Pay, — пояснили в пресс-службе.