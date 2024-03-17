Нерестовый запрет на ловлю рыбы вводится в Беларуси с 20 марта

В Беларуси с 20 марта вводится запрет на ловлю рыбы на период нереста, пишет БелТА.
В Госинспекции охраны животного и растительного мира напомнили о том, что в период нереста рыба становится особенно уязвимой, теряя бдительность. Поэтому в Беларуси принимают дополнительные охранные мероприятия для обеспечения возможностей рыбы дать многочисленное и жизнестойкое потомство.
— Большинство обитающих в водоемах Беларуси видов рыб — весенне нерестующие. Поэтому охрана рыбы в этот период имеет первостепенное значение, — прокомментировала Ольга Лущицкая, старший госинспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции.
Устанавливаются запреты и ограничения на лов рыбы в нерест, промысловое рыболовство полностью запрещено.
Сроки весеннего запрета на лов рыбы раньше всего наступают на Брестчине и Гомельщине, действуя с 20 марта по 18 мая. Затем запреты вводятся на Гродненщине, Минщине, Могилевщине — с 1 апреля по 30 мая. Позже всего сроки запрета наступают в Витебской области — с 10 апреля по 8 июня.