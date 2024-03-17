Нерестовый запрет на ловлю рыбы вводится в Беларуси с 20 марта

Сроки весеннего запрета на лов рыбы раньше всего наступают на Брестчине и Гомельщине, действуя с 20 марта по 18 мая. Затем запреты вводятся на Гродненщине, Минщине, Могилевщине — с 1 апреля по 30 мая. Позже всего сроки запрета наступают в Витебской области — с 10 апреля по 8 июня.