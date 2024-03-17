Школу на 800 мест построят в Дмитровском районе

Отмечается, что в здании будет 32 учебных кабинета, 12 из которых для начальной школы, зал для проведения мероприятий, обеденный и спортивные залы. Фасад выполнят из хризолитцементных плит в сочетании с цветными панелями. На территории школы обустроят футбольную и волейбольную площадки, дорожки для бега и прыжков в длину, а также площадки для активных игр.