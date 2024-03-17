Школу на 800 мест построят в Дмитровском районе

«Начать строительство четырехэтажной школы на 800 мест общей площадью 12,3 тыс. кв. м планируется весной 2024 года. Соцобъект будет возведен за счет внебюджетных источников финансирования. После ввода в эксплуатацию он будет передан городу, соответствующий договор с застройщиком и органом исполнительной власти, входящим в столичный Стройкомплекс, уже заключен», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Отмечается, что в здании будет 32 учебных кабинета, 12 из которых для начальной школы, зал для проведения мероприятий, обеденный и спортивные залы. Фасад выполнят из хризолитцементных плит в сочетании с цветными панелями. На территории школы обустроят футбольную и волейбольную площадки, дорожки для бега и прыжков в длину, а также площадки для активных игр.
По словам Юлианы Княжевской, председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, строительство соцобъекта позволит создать дополнительные рабочие места.
«Обеспеченность новостроек социальной инфраструктурой подробно прорабатывается на этапе подготовки градостроительной документации. Сейчас вряд ли можно найти жилой комплекс, который строился бы без объектов образования», — пояснила Юлиана Княжевская.