Кому вредны блины на Масленицу, рассказала диетолог из Хабаровска

Масленица подходит к концу, и многие хабаровчане, которые еще не успели насладиться главным блюдом праздника — блинами — стремятся наверстать упущенное. Однако если не соблюдать меру, этот простой, но чрезмерно калорийный продукт может негативно сказаться на фигуре. Кому лучше не заглядываться на полную тарелку блинов, как сделать их более полезными и есть ли «диетический» рецепт, рассказала «АиФ-Дальинформ» диетолог-эндокринолог Ванда Корогод.
«Что касается количества, нужно смотреть на калорийность общего рациона. Если калораж человека чрезмерно большой и несопоставим с его энергетическими затратами, набор веса произойдёт в любом случае. Для тех, кто стремится питаться сбалансированно, полезнее всего будет включить в состав блинов белковую начинку — к примеру, творог и мясо», — посоветовала эндокринолог.
Способ приготовить «диетические» блины, по словам специалиста, действительно существует. Чтобы в них стало меньше калорий, при приготовлении теста можно заменить сахар на сахарозаменитель и использовать цельнозерновую муку, а вместо пшеничной — кукурузную, марантовую или рисовую.
«Необходимо отметить, что любой продукт такого плана содержит энергетическую ценность и при неограниченном потреблении всё равно приведёт к прибавке массы тела. Лучше насладиться блинами, сделанными по классическому рецепту — но в умеренном количестве, чтобы избежать негативных последствий», — заключила Корогод.