Кому вредны блины на Масленицу, рассказала диетолог из Хабаровска

Масленица подходит к концу, и многие хабаровчане, которые еще не успели насладиться главным блюдом праздника — блинами — стремятся наверстать упущенное. Однако если не соблюдать меру, этот простой, но чрезмерно калорийный продукт может негативно сказаться на фигуре. Кому лучше не заглядываться на полную тарелку блинов, как сделать их более полезными и есть ли «диетический» рецепт, рассказала «АиФ-Дальинформ» диетолог-эндокринолог Ванда Корогод.