Ещё два автомобиля подарили на викторине «Всей семьёй за Челябинск»

Новые «Лады Гранты» получат Михаил Корляков и Наталья Калинина. Также в прямом эфире назвали имена обладателей новых стиральных машин.
Напомним, подарки разыгрывают среди тех, кто придёт на выборы президента России. Избирателям необходимо найти на выходе из участка волонтёров — они будут одеты в белые футболки с красной надписью «Викторина» — и получить свой счастливый билет.
Полный список победителей доступен на сайте викторина74.рф. Следующих везунчиков назовут в прямом эфире телеканала ОТВ 17 марта с 19:30 до 21:30, а также 19 марта с 17:40 до 18:50.
Накануне в Челябинске были разыграны две квартиры-студии в ЖК «Ярославский». Их выиграли жители города — многодетная мама Анна Шестакова и Андрей Прокопец.