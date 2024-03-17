Гори, гори ясно: жители Хабаровска напекли блинов и проводили зиму

Полная площадь людей, пребывающих в прекрасном расположении духа, говорит о настоящей популярности Масленицы. Плотным кольцом зрители окружили сцену, где скоморохи разыгрывали веселое представление. Здесь же все желающие мужчины смогли попробовать себя в упражнениях с гирями и определить сильнейшего. Особую радость вызвали выступления коллективов. Они представили как русские народные песни и пляски, так и современные номера. На спортивных площадках дети перетягивали канаты, соревновались в метании дартс, бились подушками и упражнялись в переворачивании блинов. Все они получили сладкие призы за участие.