Гори, гори ясно: жители Хабаровска напекли блинов и проводили зиму

Не одними выборами жил Хабаровский край в эти выходные. На конец недели выпал также всенародно любимый русский традиционный праздник — проводы зимы или Масленица. Ее главные атрибуты — румяные блины и ароматный чай, желательно, конечно же, из самовара. Люди радуются наступлению тепла, таянию снега и возможности больше времени проводить на свежем воздухе.
В Хабаровске Масленицу отмечают всегда с размахом. Каждый район города готовит свои площадки, приглашает творческие и спортивные коллективы, размещает торговые точки с едой и изделиями народных мастеров. 16 марта такой праздник прошел в Железнодорожном районе краевой столицы. По традиции — в сквере за домом культуры поселка имени Горького.
— У нас здесь сегодня выступает много творческих коллективов. Наши постоянные участники «Берега России», группы «Берегиня», «Встреча», «Гармония», детские хореографические команды «Адреналин», «Дебют», вокальная шоу-группа «Серпантин». Как и в прошлые годы, дети могут покататься на лошадях. Организованы спортивные состязания для взрослых и детей. Традиционно со своим рукоделием присутствуют наши ветераны. По самым скромным подсчетам на нашей площадке побывали около пяти тысяч человек, — рассказала «КП» — Хабаровск" директор дома культуры поселка имени Горького Ирина Дехнич.
Полная площадь людей, пребывающих в прекрасном расположении духа, говорит о настоящей популярности Масленицы. Плотным кольцом зрители окружили сцену, где скоморохи разыгрывали веселое представление. Здесь же все желающие мужчины смогли попробовать себя в упражнениях с гирями и определить сильнейшего. Особую радость вызвали выступления коллективов. Они представили как русские народные песни и пляски, так и современные номера. На спортивных площадках дети перетягивали канаты, соревновались в метании дартс, бились подушками и упражнялись в переворачивании блинов. Все они получили сладкие призы за участие.
Ведущую роль в организации праздничных гуляний играет комитет по управлению районом. Руководство и специалисты следят за тем, чтобы соблюдались меры безопасности, и ничто не омрачало выходного дня хабаровчанам.
— Мы организовали здесь девять площадок с различными конкурсами и спортивными состязаниями. Все национальное, традиционное, чтобы людям было интересно. Предприниматели района выставили 10 торговых точек. МЧС в этом году угощает посетителей бесплатной кашей. Мы засекали время — за 42 минуты всю кашу разобрали, такая она была вкусная. Широко представлены мастера декоративно-прикладного искусства. Я думаю, праздник получился удачный, — отметила заместитель председателя районного комитета по социальной работе Наталья Малышева.
— Мы сегодня напекли блинов, пирогов, принесли чай. Шесть литров чая люди выпили, съели 120 блинов, 25 пирожков. Разобрали все мгновенно. Теперь сидим тут все вместе, наслаждаемся хорошей погодой, слушаем выступления наших артистов. Для нас Масленица — всегда большой праздник, — поделилась председатель совета ветеранов поселка Горького Галина Николаевна.
Когда песни были спеты, блины съедены, а в спортивных состязаниях определились победители, хабаровчан пригласили на самое главное события праздника, ради которого многие провели на площади не один час. В самом центре сквера сожгли чучело зимы, попрощались с холодами и встретили долгожданную весну.