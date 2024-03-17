Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

«Члены избиркома к нему в лес ехали сначала на машинах, потом на снегоходе, дорога заняла около часа. Он встретил нас с радостью, напоил чаем, проголосовал на выборах президента. Поблагодарил нас, что приехали, что не забыли о нем. Мы к нему и осенью приезжали в единый день голосования», — сообщил РИА Новости представитель участка избирательной комиссии.