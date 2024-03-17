Отшельник, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

По словам собеседника агентства, в лесу Белорецкого района около 50 лет живет Киньягул Салимгареев. «Он бодрый дедушка, самостоятельно живет, сам дрова рубит, сам чистит снег. Раз в неделю к нему наведывается племянник, привозит продукты и лекарства, осенью построил ему новый дом», — рассказал он про пожилого избирателя.
По его словам, пенсионер никогда не пропускает выборы.
«Члены избиркома к нему в лес ехали сначала на машинах, потом на снегоходе, дорога заняла около часа. Он встретил нас с радостью, напоил чаем, проголосовал на выборах президента. Поблагодарил нас, что приехали, что не забыли о нем. Мы к нему и осенью приезжали в единый день голосования», — сообщил РИА Новости представитель участка избирательной комиссии.
«Суир-Раисово, Урман-Реветь, Субхангулово — всё это названия одной некогда большой деревни, которая опустела еще в 60-е годы. Уже более полувека здесь живет только один человек — Киньягул Салимгареев. Ему в этом году исполнится 92 года. О том, что Киньягул Гимранович хочет проголосовать, членам УИК сообщили его родственники», — написал в свою очередь глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своем Telegram-канале.
По словам районного мэра, Салимгареев говорит, что ему не скучно. «Он разводит лошадей и ведет свое хозяйство. К нему часто приезжают гости», — добавил Иванюта.
По данным председателя центризбиркома Башкирии Азата Галимханова, в третий день голосования на выборах президента РФ к 10.00 (8.00 мск) явка избирателей в регионе составила 67,03%, проголосовали 1 972 115 человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.