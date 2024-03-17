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Гигантского судака поймал рыбак в Ростовской области

Внушительного судака выловил один из рыбаков в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области один из рыбаков похвастался в социальных сетях гигантским судаком, которого смог поймать во время очередного выезда на природу.

— Удар, подсечка, палка в дугу, фрикцион затрещал. В голове: вот он — трофейный судак. А по итогу этот поросенок нагнал жути, — написал автор поста.

Судя по фотографиям, вес добычи составил примерно 2,4 кг. Место удачной рыбалки мужчина оставил в тайне.

Напомним, ранее другой житель Дона показал землякам фантастических размеров щуку, добытую на одном из озер.

флора и фауна