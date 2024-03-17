Жителей трех городов Казахстана предупредили о загрязнении воздуха

«На большей части Казахстана под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-западе страны ожидается сильный дождь. По Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на западе — гололед, на юго-западе — пыльная буря», — говорится в сообщении.