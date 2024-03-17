В Самарской области инспекторы установили «Диану» на дороге

В Пестравском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции провели тренировку и установили «Диану». Специальное средство предназначено для принудительной остановки транспорта.
По информации ГИБДД по Самарской области, инспекторы провели тренировку и установили специальное устройство. Мероприятие было проведено на одной из дорог местного значения. «Диана» помогает в ситуациях, когда водитель отказывается добровольно останавливаться и игнорирует требования инспекторов.
При наезде на устройство шипы пронзают шины и быстро спускают воздух. «Диана» помогает остановить машину на дистанции в 100−150 метров в течение нескольких секунд.