В Самарской области инспекторы установили «Диану» на дороге

По информации ГИБДД по Самарской области, инспекторы провели тренировку и установили специальное устройство. Мероприятие было проведено на одной из дорог местного значения. «Диана» помогает в ситуациях, когда водитель отказывается добровольно останавливаться и игнорирует требования инспекторов.