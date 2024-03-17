Популярные вафли и чай запретили в Беларуси

Об этом сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Так, из оборота изъяты вафли шоколадные «Благодарушка» российского производства. В их составе содержится консервант (сорбиновая кислота), сведения о котором не вынесены на маркировку.



Также у экспертов есть претензия к цукатам кумквата (Китай) и цукатов папайи «Кубики микс» (Таиланд) — выявлены красители, сведения о которых не были вынесены на маркировку.



В составе продукции «Виноград сушеный желтый 1-й сорт» (Узбекистан) обнаружен необозначенный консервант диоксид серы. Во фруктово-ягодном натуральном полусладком красном слабоалкогольном гранатовом вине «Айрум» (Армения) — краситель.



Также изъяты из оборота натуральные рыбные консервы печени трески (Россия), на поверхности кусочков печени обнаружены личинки паразитов.



В смеси овощной быстрозамороженной «Мексиканская» ТМ GUSTO (Польша) и смеси овощной быстрозамороженной «Гавайская», «Мексиканская» (Россия), финиках сушеных с косточкой (Тунис) обнаружены бактерии группы кишечной палочки.



Превышено допустимое значение микробиологического показателя плесени в партиях ореха грецкого очищенного (ядро) (Китай), фиников сушеных без косточки (Иран), винограда сушеного черного 2-го сорта (Узбекистан), миндаля жареного «Эконом» (Литва).



Превышено допустимое содержание токсичного элемента «кадмий» в козинаках подсолнечных «Восточные сладости» типа карамели.