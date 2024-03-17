В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов

«Многодетная мама выиграла квартиру в викторине “Всей семьей — за Челябинск”. Мама четверых детей получила квартиру-студию в жилом комплексе “Ярославский”, — говорится в сообщении.
Кроме того, к воскресенью уже разыграны 6 автомобилей, а также холодильники, стиральные машины, телевизоры, ноутбуки и смартфоны, уточняется в сообщении. Следующие розыгрыши состоятся вечером в воскресенье и вечером во вторник, поясняет горадминистрация.
По данным пресс-службы, викторина «Всей семьей — за Челябинск» проводится с 15 по 17 марта. Для участия нужно прийти с паспортом на избирательный участок, подойти к одному из волонтеров викторины, заполнить специальные бланки, ответить на 3 вопроса и сдать вторую часть формы.
В Челябинской области для проведения голосования открыты более 2,2 тысячи избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, в регионе проголосовали 63,56% избирателей. Избирательные участки будут работать до 20.00 (18.00 мск).
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.