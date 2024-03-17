В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов

По данным пресс-службы, викторина «Всей семьей — за Челябинск» проводится с 15 по 17 марта. Для участия нужно прийти с паспортом на избирательный участок, подойти к одному из волонтеров викторины, заполнить специальные бланки, ответить на 3 вопроса и сдать вторую часть формы.