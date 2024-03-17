Дождь и до +9°С ожидается 18 марта в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и до плюс 9 градусов ожидается 18 марта в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, днем — с переходом на северный слабый до умеренного.



Температура воздуха ночью составит от минус 3 градусов по западу до плюс 4 градусов по востоку. Максимальная температура днем будет 3−9 градусов выше нуля. −0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.