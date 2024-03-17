Мокрый снег и метели настигнут Иркутскую область 18 марта

Синоптики прогнозируют мокрый снег и метели в Иркутской области 18 марта. Местами порывы северо-западного, юго-западного ветра будут достигать 17−22 м/с, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.
В целом по области ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в Нижнеудинском районе и днем в центральных, южных районах местами прогнозируют небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, утром и днем до 15−18 м/с, метели.
На Байкале будет облачно с прояснениями, возможен небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, северо-западный ночью 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
МЧС просит жителей и гостей города учитывать предупреждение метеорологов при планировании поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты! В случае происшествия или чрезвычайного происшествия незамедлительно звоните на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.