Мокрый снег и метели настигнут Иркутскую область 18 марта

В целом по области ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в Нижнеудинском районе и днем в центральных, южных районах местами прогнозируют небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, утром и днем до 15−18 м/с, метели.