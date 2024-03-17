Какая погода ожидает казахстанцев 18 марта

«На большей части РК под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается туман, усиление ветера, на западе — гололед, на юго-западе — пыльная буря».РГП «Казгидромет».