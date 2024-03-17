Омичи на «Зелёном острове» массово обливались холодной водой

Акция называется «Пробуждение» и проводится каждый год. «Моржи» могут устраивать «обливашки» и на Рождество, и на Крещение. Сегодня акция совпала с Масленицей. Температура при этом оказалась довольно комфортной: воздух днём прогревался до +3 градусов.