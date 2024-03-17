Омичи на «Зелёном острове» массово обливались холодной водой

17 марта омский клуб «моржей» провёл на «Зелёном острове» массовую акцию закаливания. Посетители парка могли увидеть десятки людей в купальниках, которые опрокидывали на себя вёдра с ледяной водой. Некоторые этим не ограничились и поплавали в проруби.
Акция называется «Пробуждение» и проводится каждый год. «Моржи» могут устраивать «обливашки» и на Рождество, и на Крещение. Сегодня акция совпала с Масленицей. Температура при этом оказалась довольно комфортной: воздух днём прогревался до +3 градусов.