Забирались на столб в белье и сжигали чучело: как в Самаре прошла масленичная неделя

В Самарской области местные жители традиционно отмечают конец масленичной недели выходом на главные площади городов и районов. В воскресенье, 17 марта, самарцы провожают зиму, сжигая чучело и наслаждаясь блинами.
В этом году масленичная неделя началась 11 марта. В областной столице она завершится народным праздником «Проводы русской зимы» на площади им. Куйбышева. На территории установили огромный комплекс, в центре которого расположен символ праздника — Маслена. Праздник будет идти до 17:00. За это время горожане смогут познакомиться с народным декоративным творчеством, узнать, как плетут из лозы, изготавливают глиняные игрушки, народные куклы, расписывают дерево, керамику и вышивают. В ярмарке принимают участие более 140 ведущих мастеров со всей губернии. Гости также могут посетить мастер-классы, на которых распишут пряники, сделают игрушки и научатся основам рукоделия.
Журналист «КП-Самара» посетил гуляния и рассказал, как прошел праздник. Возле огромной Маслены кружились и бегали скоморохи в ярких костюмах. Смелые горожане решили залезть на столб с призами и даже оголились до белья для лучшего результата. Гостей праздника также ждало вкусное угощение: блины, горячий чай и блюда кухни народов Поволжья.
К слову, несмотря на проводы зимы, в Самаре все еще прохладно. Согласно данным синоптиков, 17 марта солнечно, но температура воздуха составляет от +1 до +3 градусов. Незакаленным горожанам не следует раздеваться раньше времени и подвергать свое здоровье опасности.
Масленичные гуляния проходили и в Этнопарке дружбы народов. В программу мероприятия вошли мини-экскурсии, заводные песни, пляски, хороводы и розыгрыш блинницы. Местные жители не остались в стороне и устраивали свою Масленицу во дворах города, сжигая чучело за день до традиционных гуляний. Кадрами поделился городской блогер Евгений Щекин в социальных сетях.
Напомним, специалисты рассказали, как не отравиться блинами в праздники. Самарцам стоит внимательнее относиться к приемам пищи на улице.