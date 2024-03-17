Забирались на столб в белье и сжигали чучело: как в Самаре прошла масленичная неделя

В этом году масленичная неделя началась 11 марта. В областной столице она завершится народным праздником «Проводы русской зимы» на площади им. Куйбышева. На территории установили огромный комплекс, в центре которого расположен символ праздника — Маслена. Праздник будет идти до 17:00. За это время горожане смогут познакомиться с народным декоративным творчеством, узнать, как плетут из лозы, изготавливают глиняные игрушки, народные куклы, расписывают дерево, керамику и вышивают. В ярмарке принимают участие более 140 ведущих мастеров со всей губернии. Гости также могут посетить мастер-классы, на которых распишут пряники, сделают игрушки и научатся основам рукоделия.