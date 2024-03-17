МЧС Петербурга предупредило о гололедице 18 марта

Причиной стало столкновение циклонов Gabriele и Florentina. Скорость ветра будет доходить до 15 метров в секунду.
Ранее «МК в Питере» рассказал о влиянии северо-восточного циклона на погоду в Петербурге 17 марта.
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Причиной стало столкновение циклонов Gabriele и Florentina. Скорость ветра будет доходить до 15 метров в секунду.
Ранее «МК в Питере» рассказал о влиянии северо-восточного циклона на погоду в Петербурге 17 марта.