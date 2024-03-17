Кому положена выплата на Наурыз в Астане

Всего, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, акиматы оказывают социальную помощь нуждающимся казахстанцам к 21 памятному и праздничному дню. При этом их перечень, а также размеры выплат в регионах отличаются и зависят от возможностей бюджета конкретной административно-территориальной единицы.