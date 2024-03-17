Кому положена выплата на Наурыз в Астане

В соответствии с этим документом утвержден перечень нуждающихся граждан, установлены размеры социальной помощи, а также определен список памятных дат и праздничных дней, на которые она выплачивается. Есть среди них и Наурыз мейрамы.
Как следует из ответа Управления занятости и социальной защиты города Астаны на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, единовременная денежная выплата в размере 2,5 месячных расчетных показателя (9230 тенге в 2024 году — прим.) на этот праздник полагается детям, оставшимся без попечения родителей.
Всего, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, акиматы оказывают социальную помощь нуждающимся казахстанцам к 21 памятному и праздничному дню. При этом их перечень, а также размеры выплат в регионах отличаются и зависят от возможностей бюджета конкретной административно-территориальной единицы.