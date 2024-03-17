Вице-премьер Сивак: более 4500 обращений по качеству дорог пришло на номер 115

При этом Сивак заметил, что качество дорог он оценивает не по числу обращений, а по информации специальной службы, следящей за состоянием дорог. При этом чиновник уточнил, что с января на республиканских дорогах восстановили 90 тысяч квадратных метров полотна, а на местных убрали около 70 тысяч квадратных метров ям. Сейчас на асфальтовых дорогах Беларуси примерно 21 тысяча квадратных метров ям с небольшим.