Вице-премьер Сивак: более 4500 обращений по качеству дорог пришло на номер 115

Стало известно, сколько обращений по вопросу качества дорог поступило на номер 115 от белорусов. Об этом заместитель премьер-министра Анатолий Сивак рассказал на «Беларусь 1».
Вице-премьер Сивак, пояснил, что за весь 2023-й на номер 115 поступило 40 тысяч обращений из-за ям и неровностей на дорогах, а также вопросам по тротуаров. В 2024-м обращений поступило уже четыре с лишним тысячи.
При этом Сивак заметил, что качество дорог он оценивает не по числу обращений, а по информации специальной службы, следящей за состоянием дорог. При этом чиновник уточнил, что с января на республиканских дорогах восстановили 90 тысяч квадратных метров полотна, а на местных убрали около 70 тысяч квадратных метров ям. Сейчас на асфальтовых дорогах Беларуси примерно 21 тысяча квадратных метров ям с небольшим.
— Остаток этих ям больше всего в Могилевской области, меньше всего — в Гродненской. Из этого я оцениваю, что ситуация лучше в Гродненской области, хуже — в Могилевской, — заключил Сивак.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал восстановить все дороги в Беларуси к 9 мая.