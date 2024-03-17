На выборах президента под Тулой проголосовал избиратель в костюме пряника

«На избирательном участке в Новомосковске на выборах президента России проголосовал “тульский пряник”», — говорится в сообщении.
В облизбиркоме отмечают, что избиратели региона проявляют креатив и приходят на избирательные участки в различных костюмах. В первые два дня на участках проголосовали «заяц», «тигр», «гусь».
Тульский пряник — один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, его включили в бортовое меню «Аэрофлота» для пассажиров бизнес-класса.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.