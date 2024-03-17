Многодетная мать из Володарского округа выиграла автомобиль на викторине «КУПНО ЗА ЕДИНО!»

По информации организаторов, всего за три дня в распределении подарков приняли участие порядка 40 тысяч человек. Все претенденты на главный приз приняли участие в рейтинговом голосовании за территории по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», после чего правильно ответили на вопросы викторины.