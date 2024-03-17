Многодетная мать из Володарского округа выиграла автомобиль на викторине «КУПНО ЗА ЕДИНО!»

По информации организаторов, всего за три дня в распределении подарков приняли участие порядка 40 тысяч человек. Все претенденты на главный приз приняли участие в рейтинговом голосовании за территории по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», после чего правильно ответили на вопросы викторины.
Участники третьего этапа также смогли выиграть бытовую технику и подарочные сертификаты.
Следующий этап викторины стартовал сегодня с 12:00 и продлится до 12:00 22 марта.
Последний этап викторины завершится 30 апреля.
Чтобы ответить на вопросы викторины, нужно сначала проголосовать на сайте fkgs.golosza.ru за ту территорию, которая будет благоустроена в 2025 году.