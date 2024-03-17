В Воронеже на будущей неделе потеплеет и пойдут дожди

В Воронеж на будущей неделе придет настоящая весна. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков. С другой стороны, солнечная погода без осадков, столь частая на этой неделе, вряд ли сохранится, высока вероятность дождей.
В частности, ненастным обещает быть 19 марта. При том, что в понедельник, 18 марта, дождь со снегом возможен только утром, во вторник он вероятен и днем. Температура в светлое время суток в первые два дня недели будет держаться в районе +5−6 градусов.
В среду, 20 марта, днем потеплеет до +7, будет пасмурно. Примерно такая же погода сохранится и в четверг, 21 марта. А вот в пятницу, 22 марта, вновь вероятен дождь при +5.
Выходные будут достаточно теплыми: дневная температура 23 и 24 марта будет держаться в районе +6…+8 градусов. При этом в воскресенье вероятен дождь.