В районе Соленого озера в Батайске выгорело 180 кв. метров

Днем 17 марта жители Батайска сообщили о возгорании в районе Соленого озера. По словам людей, пламя было сравнительно недалеко от домов.
Комментарий по ситуации предоставили в управлении МЧС России по Ростовской области.
— Пожар на территории Батайска, но адреса нет, там труднодоступная местность. Загорелся мусор. Сообщение поступило в 12:24, в 12:45 огонь локализовали на площади в 180 кв. метров, — прокомментировала представитель пресс-службы экстренного ведомства.
Всего на месте задействовали четыре человека и одну автоцистерну.