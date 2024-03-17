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В районе Соленого озера в Батайске выгорело 180 кв. метров

В Батайске локализовали пожар в районе Соленого озера, выгорело 180 кв. метров.
Источник: Комсомольская правда

Днем 17 марта жители Батайска сообщили о возгорании в районе Соленого озера. По словам людей, пламя было сравнительно недалеко от домов.

Комментарий по ситуации предоставили в управлении МЧС России по Ростовской области.

— Пожар на территории Батайска, но адреса нет, там труднодоступная местность. Загорелся мусор. Сообщение поступило в 12:24, в 12:45 огонь локализовали на площади в 180 кв. метров, — прокомментировала представитель пресс-службы экстренного ведомства.

Всего на месте задействовали четыре человека и одну автоцистерну.

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