В районе Соленого озера в Батайске выгорело 180 кв. метров

— Пожар на территории Батайска, но адреса нет, там труднодоступная местность. Загорелся мусор. Сообщение поступило в 12:24, в 12:45 огонь локализовали на площади в 180 кв. метров, — прокомментировала представитель пресс-службы экстренного ведомства.