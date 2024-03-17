В девяти областях страны объявили штормовое предупреждение на 18 марта

В Атырауской области ожидается осадки (дождь, снег), на севере, юге области гололед. На западе, юге области туман. Ветер до 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Атырау ожидается осадки (дождь, снег), ночью и утром туман.