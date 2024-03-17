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В девяти областях страны объявили штормовое предупреждение на 18 марта

«Казгидромет» выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 18 марта. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов Казахстана ожидается сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 82% 750 мм рт. ст. +13°
Источник: freepik

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в областном центре — Караганде — ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер с порывами до 15−20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, востоке области — 15−20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске также ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер, днем на севере, в центре области порывы достигнут 15−20 м/с.

Днем на западе, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Ветер ночью в центре, днем на юге области до 15−20 м/с.

В Атырауской области ожидается осадки (дождь, снег), на севере, юге области гололед. На западе, юге области туман. Ветер до 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Атырау ожидается осадки (дождь, снег), ночью и утром туман.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области туман.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер до 23−28 м/с.