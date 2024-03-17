Специальные комиссии будут решать обрезать ли деревья во дворах в Минске

В Минске решения об обрезке деревьев во дворах будут приниматься комиссионно. Об этом в «Минскзеленстрое» рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, гендиректор «Минскзеленстроя» Александр Ермолович, уточнил, что администрации районов Минска приняли решения назначить районные «Зеленстрои» заказчиками по обрезке ветвей и сносу сухостойных деревьев на территориях ЖКХ. Эти работы будут планироваться с учетом поступающих на номер 115 заявок, которых в 2023-м поступило около 9 тысяч. При этом на 13 марта выполнено уже примерно 8 тысяч данных заявок.
При этом в «Минскзеленстрое», Минском городском жилищном хозяйстве и Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды считают нужным создать в каждом районе постоянно действующую комиссию, в которую обязательно будут входить и экологи районных «Зеленстроев».
— Этот совет должен рассматривать вопросы обрезки деревьев на придомовых территориях, в том числе решать, есть ли необходимость в обрезке конкретных насаждений, на которые жители оставили заявки на 115.бел, — рассказал Ермолович.
Чиновник заметил, что в райадминистрациях уже есть комиссии, согласовывающие спил аварийных деревьев. И их функционал сейчас просто предлагают расширить и касаемо обрезки деревьев. При спорных же вопросах могли бы привлекаться ученые, например, Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси.
Проведенные обследования комиссии за последнее время отклонили примерно 80 обращений по обрезке деревьев на придомовых территориях и еще 32 обращения по обрезке деревьев на территориях «Зеленстроя».
Инициативу поддержали в Мингорисполкоме.