Специальные комиссии будут решать обрезать ли деревья во дворах в Минске

Так, гендиректор «Минскзеленстроя» Александр Ермолович, уточнил, что администрации районов Минска приняли решения назначить районные «Зеленстрои» заказчиками по обрезке ветвей и сносу сухостойных деревьев на территориях ЖКХ. Эти работы будут планироваться с учетом поступающих на номер 115 заявок, которых в 2023-м поступило около 9 тысяч. При этом на 13 марта выполнено уже примерно 8 тысяч данных заявок.