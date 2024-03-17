Ограничения на посещение лесов введены в 23 районах Беларуси

Посещение лесов ограничено в Брестском, Каменецком и Пружанском районе Брестской области, Витебском и Лепельском районах Витебской области, Жлобинском, Речицком и Октябрьском районах Гомельской области, Березинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском, Червенском районах Минской области, а также Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском районах Могилевской области.