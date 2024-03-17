В Гомеле мужчина решил подарить сыну коня: оценили не все

Гомельская милиция посетила место событий и выяснила, что «подпитый 50-летний папаша хотел сделать сюрприз для своего двухлетнего сына на его день рождения».
Мужчине каким-то образом удалось завести огромную лошадь на второй этаж в подъезде дома, но в квартиру его не пустила с «подарком» жена.
«Шутки шутками, но тут есть повод задуматься над тем, что в результате “циркового представления” могли пострадать и животное, и люди».
Ранее российские СМИ сообщали, что житель кузбасского города Осинники хотел сделать супруге сюрприз. Рядом с фермой, где трудится разнорабочим, он заметил белую лошадь и решил, что жена обрадуется такому подарку.
Будучи в сильном подпитии, он смог не только завести лошадь в подъезд своего дома, но и в квартиру, где животное провело больше часа.
Полиция оформила протокол о мелком хулиганстве на «принца на белом коне» и отправила под арест на сутки. Мужчина заверил полицейских, что раскаивается и обещал больше так не делать.