В Петербурге создадут мультфильм о блокадном Ленинграде

Режиссером и сценаристом мультфильма выступит Мила Ханзина. Художником-постановщиком выступит Анна Мильченко, а генпродюсером — Екатерина Максимова. «Идея создания фильма пришла мне, когда я изучала блокадные дневники, просматривала интервью и общалась с ветеранами и детьми блокады. Я услышала историю о том, как бабушка сказала внучке примету “про хлеб и зеркало”, а девочка посмеялась и всё сделала наоборот. А когда началась война, внучка думала, что это из-за неё, — рассказала Мила Ханзина. Именно эта история послужила движком для создания сценария фильма», — цитирует Ханзину MR7.