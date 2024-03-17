Прощание с Александром Ширвиндтом перенесли на час

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в пятницу. Ранее сообщалось, что прощание состоится 18 марта в 12.00 в Театре Сатиры, а затем артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
«Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдет в Театре Сатиры 18 марта с 13.00 до 15.00», — говорится в сообщении в Telegram-канала театра.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне «Ленком Марка Захарова»). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.