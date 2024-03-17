Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год

В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области работают пять пунктов для голосования: два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново.