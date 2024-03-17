Людям предложили перейти на потребление мяса питонов

В основу работы, которую опубликовал журнал Scientific Reports, легли данные с двух ферм в Таиланде и Южном Вьетнаме, где разводят сетчатых и темных тигровых питонов. Оба вида могут достигать веса более чем в 100 кг, быстро растут и очень плодовиты. Самки способны производить до 100 яиц в год на протяжении 20 лет и более после наступления зрелости в возрасте около трех лет.