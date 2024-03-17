Людям предложили перейти на потребление мяса питонов

В основу работы, которую опубликовал журнал Scientific Reports, легли данные с двух ферм в Таиланде и Южном Вьетнаме, где разводят сетчатых и темных тигровых питонов. Оба вида могут достигать веса более чем в 100 кг, быстро растут и очень плодовиты. Самки способны производить до 100 яиц в год на протяжении 20 лет и более после наступления зрелости в возрасте около трех лет.
Как отмечают ученые, питоны — необычайно эффективные сельхозживотные, благодаря эктотермности (то есть холоднокровности), ведущей к минимальному расходу энергии в покое.
Исследователи подсчитали, что на каждые четыре грамма корма, затраченные при выращивании рептилий, фермы получали по одному грамму разделанной туши питонов. Для сравнения, у других видов сельхозживотных, таких как коровы, свиньи и птицы, эффективность откорма обычно выражается соотношением десять к одному.
Среди других достоинств питонов с точки зрения разведения на мясо исследователи упомянули гибкость в режимах кормления, способность долго обходиться без питьевой воды, низкий уровень выбросов парниковых газов и нетребовательность в плане пространства. Кроме того, рептилии не переносят характерные для теплокровных вирусы, такие как птичий и свиной грипп или Covid-19.
С учетом перечисленного авторы считают, что разведение питонов может стать рациональной альтернативой традиционному животноводству, особенно в странах, которые сталкиваются с последствиями изменений климата и испытывают проблемы в плане продовольственной безопасности.