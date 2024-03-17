Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине

«Единственная оставшаяся в живых ветеран Великой Отечественной войны, которая проживает в Аргентине, она практически дважды пострадала от действий нацистов. Во время Великой Отечественной войны она ещё подростком работала в тылу, а в 2014 году жила в Горловке, попала под обстрелы украинских националистов. Она была вынуждена оставить свой дом, все бросить и поехать вслед за дочерью в Аргентину», — рассказал журналистам посол России Дмитрий Феоктистов.