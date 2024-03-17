Ветеран ВОВ Мария Кадар проголосовала на выборах президента в Аргентине

«Единственная оставшаяся в живых ветеран Великой Отечественной войны, которая проживает в Аргентине, она практически дважды пострадала от действий нацистов. Во время Великой Отечественной войны она ещё подростком работала в тылу, а в 2014 году жила в Горловке, попала под обстрелы украинских националистов. Она была вынуждена оставить свой дом, все бросить и поехать вслед за дочерью в Аргентину», — рассказал журналистам посол России Дмитрий Феоктистов.
В латиноамериканской стране Кадар живёт уже 10 лет. На следующей неделе ей исполнится 93 года. В октябре 2021 года ей было предоставлено российское гражданство президентом РФ.
«Мария Кадар — это пример мужества и несгибаемости российского человека и необычной исторической судьбы для мира и в целом для России», — подчеркнул Феоктистов. «Я очень рада, что сегодня смогла проголосовать. Это мое первое голосование. Может быть, это мой последний визит, но надеюсь, что нет», — с улыбкой сказала Кадар журналистам.
Ее дочь Вера рассказала, что мама, несмотря на возраст, каждый вечер сидит в интернете, читает новости про Россию. «Она патриот России. Мы смотрим все советские фильмы. Она все это любит», — отметила дочь.