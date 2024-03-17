Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы

«В Лысогорском районе свой брак в окружении родных и близких зарегистрировали Андрей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, и Валентина. Сразу после церемонии бракосочетания новорожденная семья направилась на избирательный участок… 16 марта 2024 года в отделе ЗАГС по Ровенскому району зарегистрировали брак Айслу и Андрей. В настоящее время Андрей является участником СВО и находится в кратковременном отпуске после ранения. После заключения брака Андрей и Айслу отправились на избирательный участок № 1317 и исполнили свой гражданский долг», — говорится в сообщении.