Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы

«В Лысогорском районе свой брак в окружении родных и близких зарегистрировали Андрей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, и Валентина. Сразу после церемонии бракосочетания новорожденная семья направилась на избирательный участок… 16 марта 2024 года в отделе ЗАГС по Ровенскому району зарегистрировали брак Айслу и Андрей. В настоящее время Андрей является участником СВО и находится в кратковременном отпуске после ранения. После заключения брака Андрей и Айслу отправились на избирательный участок № 1317 и исполнили свой гражданский долг», — говорится в сообщении.
Как отметила начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева, за пятницу и субботу в регионе зарегистрировано 142 брака. «Многие из вновь созданных семей сразу после официальной регистрации отправились отдать свой голос за будущее нашей страны на выборах президента России», — цитирует слова Пономаревой ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проводится три дня — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.