Омская семья передумала брать ипотеку после выигрыша квартиры

Одной из обладательниц квартиры по итогам акции «Выбирай Россию» стала Айслу Хасенова из Называевска. Женщина рассказала, что узнала о выигрыше во время праздника Ураза-байрам, на который приехала с мужем из Называевска в Омск к родственникам.
Женщина уже решила, как распорядится квартирой: отдаст её детям, которые в скором времени собираются переехать в Омск. До этого семья раздумывала об ипотеке.
Женщина считает случившееся не иначе, как чудом.
— Где-то был одиннадцатый час вечера. Мы за столом сидели. И звонит из Называевска председатель нашей избирательной комиссии и спрашивает, где мы в данный момент находимся. Я сказала, что в Омске в гостях, а купон и паспорт оставила дома. Мы не ожидали, но произошло чудо, — рассказала Айслу в эфире 12 канала.