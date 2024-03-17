Омская семья передумала брать ипотеку после выигрыша квартиры

— Где-то был одиннадцатый час вечера. Мы за столом сидели. И звонит из Называевска председатель нашей избирательной комиссии и спрашивает, где мы в данный момент находимся. Я сказала, что в Омске в гостях, а купон и паспорт оставила дома. Мы не ожидали, но произошло чудо, — рассказала Айслу в эфире 12 канала.