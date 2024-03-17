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Омская семья передумала брать ипотеку после выигрыша квартиры

Супруги как раз думали об ипотеке для детей, когда внезапно выиграли квартиру.

Одной из обладательниц квартиры по итогам акции «Выбирай Россию» стала Айслу Хасенова из Называевска. Женщина рассказала, что узнала о выигрыше во время праздника Ураза-байрам, на который приехала с мужем из Называевска в Омск к родственникам.

Женщина уже решила, как распорядится квартирой: отдаст её детям, которые в скором времени собираются переехать в Омск. До этого семья раздумывала об ипотеке.

Женщина считает случившееся не иначе, как чудом.

— Где-то был одиннадцатый час вечера. Мы за столом сидели. И звонит из Называевска председатель нашей избирательной комиссии и спрашивает, где мы в данный момент находимся. Я сказала, что в Омске в гостях, а купон и паспорт оставила дома. Мы не ожидали, но произошло чудо, — рассказала Айслу в эфире 12 канала.