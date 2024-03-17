На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы

«Наш арт-объект — единственный в Свердловской области, который выделяется на фоне традиционных чучел. Его высота получилась чуть больше, чем мы ожидали: рост вместо десяти составил все двенадцать метров. Он стал переосмыслением типичного праздника, привнесением креатива и настоящей магии», — приводятся в сообщении слова директора «Парка Сказов» Алисы Ларионовой.