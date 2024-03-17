На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы

Жар-птицу построили к празднованию Масленицы в окрестностях Екатеринбурга, в городе Арамиль, ее высота составила 12 метров, ширина — 7 метров. Создавали инсталляцию семь человек, включая двух профессиональных плотников. Корпус, крылья и внешнее покрытие арт-объекта наносились в несколько этапов, на груди птицы установлены рейки, похожие на красное оперение.
Во время сожжения она «дышала» огнем из-за особенной конструкции — внутри построены воздуховоды, которые направляли пламя вверх к клюву. Отмечается, что это одно из самых высоких чучел в регионе.
«Наш арт-объект — единственный в Свердловской области, который выделяется на фоне традиционных чучел. Его высота получилась чуть больше, чем мы ожидали: рост вместо десяти составил все двенадцать метров. Он стал переосмыслением типичного праздника, привнесением креатива и настоящей магии», — приводятся в сообщении слова директора «Парка Сказов» Алисы Ларионовой.