Начало следующей недели в Пермском крае будет теплым

В понедельник, 18 марта, в Пермском крае температура воздуха составит 2…7°С, в Перми около 5°. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который в течение дня сменится на умеренный северо-западный. Небольшой снег ожидается в Перми, а также в северных и южных городах.
Во вторник, 19 марта, в Пермском крае будет 1…4°С, в Перми около 2. Ветер западный 4−9 м/с. Снег выпадет только на крайнем севере Прикамья.
В среду, 20 марта, в Пермском крае столбик термометра будет колебаться от 1 до 6°, в Перми около 5. Ветер по-прежнему будет западного направления с порывами 4−9 м/с. Снег ожидается лишь на северо-востоке региона.