Начало следующей недели в Пермском крае будет теплым

В понедельник, 18 марта, в Пермском крае температура воздуха составит 2…7°С, в Перми около 5°. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который в течение дня сменится на умеренный северо-западный. Небольшой снег ожидается в Перми, а также в северных и южных городах.