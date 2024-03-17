Когда возобновят катерное сообщение Севастополь — Инкерман

Причал в Инкермане был разрушен во время сильного шторма в ноябре. В начале декабря губернатор Севастополя заявлял о принятии решения досрочно отремонтировать поврежденные причалы в Инкермане и на Радиогорке. На эти цели планировалась направить более 20 миллионов рублей.