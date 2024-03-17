У минской милиции появилась новая платная услуга

«Выписку о правонарушениях можно будет заказать с доставкой на дом, предварительно оформив заявку через портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (platform.gov.by)», — рассказали в ГУВД.
Доставка осуществляется в рабочее время (c 9:00 до 17:00 часов) в пределах Минска. Стоимость услуги — 74 рубля, доставка одновременно на тот же адрес еще одной выписки — 18,5 рублей.
Кроме того, заказать и получить выписку о правонарушениях (не срочно) теперь можно и в службе «Одно окно» в ТЦ «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.
Как и прежде выписку можно заказать и получить в ГУВД Мингорисполкома на пер. Добромысленский, 3, а также онлайн на едином портале электронных услуг общегосударственной системы (platform.gov.by).