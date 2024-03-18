Какой сегодня праздник: 18 марта

Что интересного произошло 18 марта
Сегодня в Российской Федерации отмечают День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. Включение Крыма в состав РФ — одно из последствий политического кризиса в Украине в конце 2013-го — начале 2014 года.
Многомесячная акция протеста, известная как Евромайдан, завершилась смещением с поста президента Виктора Януковича, и в некоторых регионах (в частности, Донецкой и Луганской областях, а также Автономной Республике Крым) это вызвало обострение политической ситуации. 16 марта 2014 года местные власти на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя провели референдум о статусе Крыма. По результатам референдума большинство проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России. В результате 17 марта Россия признала независимость Республики Крым от Украины, а 18 марта был подписан договор о присоединении Крыма к России, в результате которого Крым и Севастополь стали новыми субъектами Федерации.
В мире сегодня отмечают День Парижской коммуны — событие, которое чествуется не только во Франции, но и во многих странах мира в честь победы пролетарской революции 18 марта 1871 года, которая явилась первой успешной попыткой рабочих захватить власть в стране в свои руки.
А еще сегодня Праздник вещих снов. Сведущие люди утверждают: если применять соответствующие ритуалы, заговоры и правила гаданий, то можно заглянуть в будущее, увидеть сон, который обязательно исполнится. Сны могут сулить благоприятные события (удачу, приток денег, женитьбу и рождение ребенка) или неприятности, болезни и смерть.
Вещий сон — это окончательный приговор, или один из множества вариантов судьбы, нужно ли безоговорочно верить полученному предсказанию или все же можно управлять своей жизнью вопреки любым прогнозам? Нельзя безоговорочно принимать на веру толкование сна, предложенное в сонниках. Пытаясь разгадать сновидение, имейте в виду, что его значение зависит как от знаков, расшифровываемых сонниками, так и от личности сновидца, его жизненного опыта, душевного состояния.
Исторические события 18 марта в мире
1805-й — Наполеон I объявил себя королем Италии. Начало формирования антифранцузской коалиции из России, Австрии и Англии;
1839-й — китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны;
1871-й — Парижская коммуна (18 марта — 28 мая). В этот день центральный комитет Национальной гвардии публикует прокламацию о создании коммуны;
1931-й — в США компания Schick начала производство первых электрических бритв;
1932-й — в Австралии открылся самый широкий в то время мост в мире — Харбор-Бридж;
1967-й — нефть вылилась в море, пятно расплылось почти на 1 000 квадратных километров;
2018-й — выборы президента Российской Федерации. Путин победил с результатом в 76,69%.
Исторические события 18 марта в Казахстане
2004-й — создано АО «Республиканский центр космической связи», регулирование деятельности которого осуществляется Казкосмосом;
2009-й — в Алматы состоялась торжественная церемония презентации первых тепловозов нового поколения серии Evolution, изготовленных компанией General Electric по заказу дочернего предприятия АО «НК “Қазақстан темір жолы” — АО “Локомотив”;
2010-й — экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном открытии Коксарайского контррегулятора;
2011-й — в акимате Усть-Каменогорска между общественным фондом «Мой город» и российским ОАО «СоюзАтом Прибор» подписан важный документ, способный кардинально изменить экологическую ситуацию в областном центре;
Дни рождения знаменитостей 18 марта в мире
В 1931 году родился Джон Молло — британский художник по костюмам, а также автор книг на военно-историческую тематику и историю униформы. Дважды лауреат премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильмам «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Ганди». Создатель образа Дарта Вейдера;
в 1949 году родился Борис Грачевский — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000);
в 1959 году родился Люк Бессон — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель EuropaCorp (фильмы «Леон», «Ее звали Никита», «Такси», «Пятый элемент» и многие другие);
в 1980 году родился Алексей Ягудин — российский фигурист, олимпийский чемпион (2002), четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002). Заслуженный мастер спорта России.
Кто родился 18 марта в Казахстане
В 1948 году родился Уалихан Калижанов — директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова министерства образования и науки Республики Казахстан;
В 1973 году родилась Унзила Шапак — депутат мажилиса парламента.
День смерти знаменитостей 18 марта в мире
В 2010 году умер Константин Еременко — российский спортсмен (мини-футбол), чемпион Европы (1999);
в 2014 году умер Люциус Шепард — американский писатель-фантаст;
в 2016 году умер Лесь Танюк — украинский политик, писатель, режиссер, сценарист, народный артист Украины;
в 2017 году умер Чак Берри — американский гитарист, певец и автор песен, пионер рок-н-ролла.
18 марта в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает священномученика Конона Мандонского (Памфилийского) — покровителя и защитника огородников, посевов и урожая. Отсюда и название праздника. Конон был садовником, простым и богобоязненным человеком. Во время гонений на христиан он был схвачен, но не отрекся от веры. Ему вбили в ноги гвозди и заставили бежать перед колесницей, пока он не упал и не умер.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Адриан, Архелай, Георгий, Давид, Евлампий, Евлогий, Иван, Ираида, Исихий, Кирилл, Конон, Константин, Мардарий, Марк, Николай, Онисий, Феофан, Федор, Фотий.