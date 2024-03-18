Какой сегодня праздник: 18 марта

Многомесячная акция протеста, известная как Евромайдан, завершилась смещением с поста президента Виктора Януковича, и в некоторых регионах (в частности, Донецкой и Луганской областях, а также Автономной Республике Крым) это вызвало обострение политической ситуации. 16 марта 2014 года местные власти на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя провели референдум о статусе Крыма. По результатам референдума большинство проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России. В результате 17 марта Россия признала независимость Республики Крым от Украины, а 18 марта был подписан договор о присоединении Крыма к России, в результате которого Крым и Севастополь стали новыми субъектами Федерации.